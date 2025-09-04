Si chiama ‘Deadbeat’ il nuovo album dei Tame Impala

Questa tenera foto che ritrae Kevin Parker insieme alla figlioletta Peach sarà la copertina del nuovo album dei Tame Impala, per cui dopo un paio di indizi è arrivata la prova: è infatti ufficiale che si chiamerà ‘Deadbeat‘ e che uscirà il prossimo 17 ottobre per Columbia Records.

Registrato tra Fremantle, il sobborgo di Perth dove il musicista è cresciuto, e il suo studio di Injidup, nella punta sud-ovest del paese, sarà composto da dodici tracce “profondamente ispirate dalla cultura bush-doof e dalla scena rave dell’Australia occidentale, che trasformano i Tame Impala in una sorta di gruppo rave primitivo del futuro”, recita una nota.

Secondo Consequence Of Sound, il successore di ‘The Slow Rush’ (2020) “abbraccia una palette più elettronica, approfondendo le frustrazioni di Parker nei confronti di sé stesso, paragonando quello che lui stesso definisce il proprio auto-sabotaggio a un circolo vizioso e analizzando nei minimi dettagli le sue cattive abitudini”.

Nella tracklist ci sono anche i due singoli diffusi sinora: i quasi 10 minuti di ‘End of Summer’, che pare essere il manifesto programmatico del disco, e il nuovo ‘Loser’, più classicamente tameimpaliano e diffuso ieri, nel cui video compare Joe Keery, attore in ‘Stranger Things’ ma anche musicista con lo pseudonimo Djo, il cui repertorio è sempre stato evidentemente ispirato dalla musica di Parker.



