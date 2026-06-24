Si chiama ‘Pylon’ il nuovo LP di Beabadoobee

E chi l’avrebbe detto che Beabadoobee, in meno di sei anni, avrebbe pubblicato quattro LP? In pochi nel 2020, anno di uscita del debutto ‘Fake It Flowers’. Piano piano, però, le possibilità sono aumentate, dal momento che nel 2022 è arrivato ‘Beatopia’ e nel 2024 ‘This Is How Tomorrow Moves’. La certezza è giunta oggi: il 18 settembre sarà la volta di ‘Pylon’, anch’esso distribuito da Dirty Hit.

Un disco che si preannuncia ambizioso, quantomeno leggendo la lunga lista di collaborazioni e featuring, che comprendono Hayley Williams, Brendan Yates dei Turnstile, Evan Stephens dei Pinegrove, Chino Moreno dei Deftones, Sam Moran dei Title Fight oltre che Matty Healy e George Daniel dei 1975. Musicalmente, secondo una nota, nel disco confluiscono “grunge, emo del Midwest e alt-rock anni ’90”.

La stessa Beatrice Kristi Ilejay Laus, a proposito del primo singolo ‘Sun Has Set’, spiega: “Molte delle canzoni di questo album sono cose che avrei voluto dire a qualcuno. Questa ha una visione meschina: è come dire ‘Ti odio. Tu resterai qui ad ascoltare quanto ti odio’. Perché non ho mai avuto l’occasione di dirlo”.

Il brano farà parte di una scaletta di ben quattordici tracce, che la stessa musicista anglo-filippina ha così presentato sui propri social: “Sono state scritte e realizzate tra un tour e l’altro, e durante i tour mi mancava casa, mi mancava il modo di fare delle persone e sto ancora imparando ad accettare la confusione che nasce dall’incertezza di stare lontano. Spero che lo ascoltiate, vi piaccia, piangiate, urliate e troviate il vostro significato personale quando uscirà. Adoro questo album.”

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