Sleater-Kinney: ‘Path Of Wellness’ (Mom+Pop, 2021)

Genere: indie-rock | Uscita: 11 giugno 2021

‘Path Of Wellness‘, il decimo album delle Sleater-Kinney, è un disco importante per il duo di Olympia, Washington. Non soltanto per il raggiungimento della doppia cifra, ma anche perché segna un’importante svolta – è il primo LP a fare a meno di Janet Weiss, uscita dal gruppo due anni fa – e ne segue un’altra, ovvero quel ‘The Center Won’t Hold‘ che, proprio a causa della produzione decisamente pop di St. Vincent, ha fatto storcere il naso a molti fan storici (oltre che alla stessa batterista).

E’ probabilmente una delle ragioni per cui Corin Tucker e Carrie Brownstein hanno deciso di lavorare alle proprie nuove canzoni in completa autonomia. Sbaglia, però, chi pensa che questo nuovo lavoro rappresenti una sorta di marcia indietro: dei giorni passati in studio con Annie Clark è rimasto ben più di qualcosa, ad esempio una strumentazione più ampia rispetto a quella minimalmente classica della band, oltre a un approccio melodicamente suadente e rotondo, soprattutto nella prima parte del disco (‘Path Of Wellness‘, ‘Worry With You‘, ‘Method‘, la prima parte di ‘Shadow Town‘).

‘Path Of Wellness‘ in quanto album si pone esattamente a metà strada tra un ritorno al passato e una prosecuzione della nuova via. Le chitarre ricompaiono rumorose in brani che, se non proprio da fine ’90, potrebbero provenire da inizio ’00 (‘High In The Grass‘, ‘Favourite Neighbor‘, ‘Tomorrow’s Grave‘, ‘Down The Line‘). E’ un compromesso vincente soprattutto quando la scrittura della due amiche e colleghe non sente il peso dei 26 anni di storia, circostanza che in quest’opera non si verifica sempre, ma sufficientemente spesso: soprattutto nella giocosa ‘Worry With You‘, nell’intensa ‘Complex Female Characters‘ e nella conclusiva ‘Bring Mercy‘, un classic-rock quasi inedito per due come loro, ma allo stesso tempo una canzone a suo modo perfetta, come tante scritte in una carriera che (a dispetto dei cambi di line-up) seguita a mantenersi indubitabilmente credibile anche dopo tutto questo tempo.

VOTO: 🙂