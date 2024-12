Smashing Pumpkins a Milano e Roma

Che la carriera degli Smashing Pumpkins sia proseguita sulle precise, sebbene arzigogolate, direttrici tracciate da Billy Corgan non è in discussione. Quest’anno è uscito il complesso ‘Aghori Mhori Mei‘, tredicesimo album della storia del gruppo, e tra i prossimi appuntamenti ci sono anche due concerti in Italia.

La storica band formatasi a Chicago nel 1988 suonerà mercoledì 30 luglio al Parco della Musica di Segrate (MI), all’interno di Unaltrofestival, e venerdì 1 agosto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, per Rock In Roma.

I biglietti sono in prevendita da oggi (20/12) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Quantomeno quelli per la data milanese, non sono propriamente a buon mercato: su Vivaticket vanno da 85,33 a 128 euro.