Soccer Mommy a Milano l’anno prossimo

Da qualche settimana è noto che il nuovo album di Soccer Mommy si chiamerà ‘Evergreen’ e che uscirà il 25 ottobre prossimo. Subito dopo la pubblicazione, la cantautrice americana lo porterà dal vivo in giro per il mondo, con una data (unica) anche in Italia.

Bisognerà però attendere il 2025: più precisamente, venerdì 2 maggio, quando Sophie Allison si esibirà al Legend di Milano. I biglietti saranno in prevendita da dopodomani (13/9) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. Costeranno 25 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Proprio ieri è stato diffuso il terzo estratto da quello che sarà il quarto album targato Soccer Mommy. Si tratta di un brano denominato ‘Driver’ che segue i già noti ‘Lost’ e ‘M’.