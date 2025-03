Sono due le date in Italia di Christopher Owens

Non solo domenica 8 all’Handmade Festival di Guastalla. Christopher Owens giungerà in Italia un giorno prima del previsto, per suonare, venerdì 7 giugno, anche al Teatro Basilica di Roma.

Se, come noto, la manifestazione nella cittadina emiliana è completamente a ingresso gratuito, i biglietti per la data nella capitale hanno un costo, 23 euro, e sono già acquistabili su Dice.

Attivo come musicista dal 2001, è dal 2008 come leader dei Girls che Owens ha raggiunto la notorietà. Dopo tre album in tre anni, ha avviato una carriera solista in cui di LP ne ha pubblicati quattro, di cui l’ultimo è il recente ‘Wanna Run Barefoot Through Your Hair’, uscito lo scorso ottobre.