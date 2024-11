Soul Asylum il 12 febbraio a Milano

Saranno imperituramente ricordati per la loro hit del 1993, ‘Runaway Train’ (che era parte dell’album del 1992, ‘Grave Dancers Union’, e che era associata a quell’iconico video con le persone scomparse), ma la carriera dei Soul Asylum è ben più ampia di un’annata: sono infatti tredici gli album pubblicati in quarant’anni, dal 1984 al 2024.

E proprio il più recente, ‘Slowly But Shirley’, uscito a luglio (e che non registra grandi cambiamenti nello stile musicale), è il disco che dà il titolo a un tour europeo che farà tappa anche in Italia.

Dave Pinner e soci suoneranno lunedì 12 febbraio 2025 all’Alcatraz di Milano, unica data nel nostro paese. I biglietti, in prevendita da domani su Vivaticket, costeranno 45,33 euro.