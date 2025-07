Soulwax, finalmente il quinto album

Tra le qualità dei Soulwax non vi è certo la rapidità compositiva. Erano passati ben tredici anni tra il loro terzo (‘Any Minute Now’, 2004) e quarto (‘From Deewee’, 2017) LP, ne passeranno oltre otto e mezzo tra il quarto e il quinto, che si chiamerà ‘All Systems Are Lying’ e che uscirà il prossimo 17 ottobre per Dewee / Because Music, distribuito da Virgin.

“Un album rock fatto senza chitarre elettriche. Volevamo catturare la sensazione di una band che suona strumenti elettronici dal vivo, rumorosi e sciolti”: così lo descrivono i fratelli David e Stephen Dewaele (conosciuti, in veste di DJ/remixer, anche come 2manydjs). La peculiarità del disco è l’utilizzo diffuso di sintetizzatori modulari e di ben tre batterie (suonate da Iggor Cavalera dei Sepultura, Aurora Bennett e Blake Davies dei Turbowolf), come del resto è accaduto nei più recenti concerti del gruppo.

Saranno ben quattordici i brani in scaletta, di cui due sono stati svelati oggi: la title-track ‘All Systems Are Lying’, che ricorda il periodo di ‘Any Minute Now’ a cavallo tra dancefloor e cantautorato, e ‘Run Free’, che pare uscito dalle relative ‘Nite Versions’.