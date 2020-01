Speciale festival: End Of The Road, Best Kept Secret, Rock Werchter, BBC 6music

Una settimana, quest’ultima, che ha visto diversi interessanti aggiornamenti delle line-up di festival a noi molto affini. Primo tra tutti l’End Of The Road, la cui edizione 2020 avrà luogo tra giovedì 3 e domenica 6 settembre ai Larmer Tree Gardens vicino Sailsbury, Regno Unito. Pixies, King Krule, Angel Olsen, Big Thief, Bright Eyes, Richard Hawley, Little Simz, Aldous Harding, Whitney, The Comet is Coming, Field Music, Girl Band, Pinegrove, Andy Shauf, Arlo Parks, Richard Dawson, Darren Hayman, Girl Ray, Black Country New Road, Vanishing Twin, Peep Show, Dry Cleaning, Penelope Isles, Warmduscher e Squid sono tutti nomi in cartellone. Conclusa la fase early bird, gli abbonamenti sono attualmente in vendita a 199 sterline.

Davvero da leccarsi i baffi anche il Best Kept Secret di Tillburg, nei Paesi Bassi, che aveva già annunciato National, Massive Attack, Belle And Sebastian, Fontaines DC, Metronomy, Black Midi, Rolling Blackouts Coastal Fever e Weyes Blood, ma che in settimana ha aggiunto, tra gli altri, Strokes, Jarvis Cocker, DIIV, Tinariwen, Badbadnotgood, Giant Rooks, Soccer Mommy, Squid, Girl Band, Easy Life, Black Country New Road, Marika Hackman, Sheer Mag, Avalanches, Amyl And The Sniffers, Yellow Days, Jessica Pratt e Milk Carton Kids. Tutto ciò accadrà tra venerdì 12 e domenica 14 giugno a Beekse Bergen, un parco zoologico nella periferia della città olandese. Gli abbonamenti, campeggio escluso, costano 169 euro.

Non molto lontano, in Belgio, c’è il Rock Werchter, che per il 2020 aveva già in line-up Pearl Jam, System Of A Down, Twenty One Pilots, Pixies, Wilco, The Streets, Thom Yorke, Yungblud, Kendrick Lamar, Faith No More e Strokes, ma che venerdì vi ha aggiunto altri 12 nomi: Beck, Lumineers, Rag’n’Bone Man, Black Pumas, Anderson .Paak And The Free Nationals, Dermot Kennedy, Keane, Volbeat, Sum 41, Meute e Pretty Reckless. Attesi comunque altri annunci. Per il festival fiammingo, da giovedì 2 a domenica 5 luglio, gli abbonamenti costano 243 euro.

Molto più prossimo temporalmente è il festival organizzato da Radio 6 Music, la webradio alternative della BBC. Quest’anno si terrà nella zona di Camden a Londra, con palco principale alla Roundhouse, tra venerdì 6 e domenica 8 marzo. In cartellone Micheal Kiwanuka, Roisin Murphy, Kate Tempest, Bombay Bicycle Club, Anna Meredith, Big Moon, Black Country New Road, Black Midi, Brittany Howard, Ed O’Brien, Jehnny Beth, Kim Gordon, Nadine Shah, Sports Team e Warmduscher. Per i biglietti bisogna affrettarsi perché stanno già andando tutti sold out.