Spirit Of The Beehive a Milano e Bologna

All’interno del tour europeo degli Spirit Of The Beehive ci saranno anche due concerti in Italia: gli psych-rocker di Philadelphia suoneranno lunedì 27 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano (all’interno della rassegna ‘Caramello’) e martedì 28 al Covo di Bologna.

Le prevendite per entrambi gli show sono già attive su Dice, costano rispettivamente 17,25 e 15,50 euro.

Attivi dal 2014, Zack Schwartz, Rivka Ravede e Corey Wichlin hanno sinora pubblicato cinque album. Il più recente, ‘You’ll Have To Lose Something’, è uscito lo scorso anno.

