Sports, nuovo album e due date in Italia

Hanno una denominazione che di certo non porta a un rapida visualizzazione di informazioni su Google, eppure gli Sports esistono da oltre 10 anni, e stanno per pubblicare il loro quinto LP, chiamato anch’esso ‘Sports’, che uscirà il 20 febbraio 2026.

Christian Theriot e Cale Chronister provengono da Tulsa (Oklahoma) e si conoscono sin dalle medie: “Le probabilità che ci incontrassimo, avessimo gli stessi interessi, formassimo una band e riuscissimo a trasformarlo in una carriera… è tipo, come è potuto accadere?”, scherza Chronister.

Insieme scrivono e suonano le loro canzoni, e questa volta si auto-producono (“Questa volta volevamo una sfida diversa”, afferma ancora Christian), come nel caso dell’LP in questione, da cui si possono già ascoltare tre estratti: ‘Nice 2 Meet Myself (Bang Bang Bang)’, ‘If You Want Me’ e ‘Keep Falling in Love’, tre brani indie-pop con una funky-vibe che fa anche un po’ muovere.

Lo si potrà fare anche dal vivo, tra poco piu di un anno: gli Sports suoneranno infatti al Covo di Bologna martedi 10 novembre, e al Bellezza di Milano mercoledì 11. I biglietti sono in prevendita su Dice e costano rispettivamente 20 e 18 euro.





<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>