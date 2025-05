Sports Team il 28 ottobre a Milano

Pochi giorni dopo l’agognata pubblicazione del loro terzo album, ‘Boys These Days’, gli Sports Team hanno fissato una data per suonare le nuove canzoni in Italia: è martedì 28 ottobre 2025, quando la band inglese sarà in concerto al Legend di Milano.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone, dove costano 30,76 euro.

Insieme dal 2016, Alex Rice e compagni hanno pubblicato ‘Deep Down Happy’ nel 2020, seguito da ‘Gulp!’ nel 2022 e, per l’appunto, da ‘Boys These Days’ uscito lo scorso venerdì.