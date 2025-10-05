Sprints: ‘All That Is Over’ (City Slang, 2025)

🎵 Garage-punk | 🏷️ City Slang | 🗓️ 26 settembre 2025

La prima difficoltà che gli Sprints hanno dovuto affrontare per realizzare il secondo album della loro storia, è stata il dover rimpiazzare il chitarrista principale. Colm O’Reilly aveva lasciato il gruppo nel bel mezzo del tour seguente al fulminante debutto ‘Letter To Self’ (2024), e il ‘povero’ Zac Stephenson, contattato dalla leader Karla Chubb esattamente il giorno dopo aver trovato un lavoro importante (che ha subito mollato, ndr), si è dovuto imparare tutte le canzoni in men che non si dica. L’intesa con il resto della band ha per fortuna funzionato sin da subito, tanto che c’è lui dietro ai riff di chitarra di questo ‘All That Is Over’, e la sua voce in ‘Better’, un autentico duetto con la sua capitana, nonché pezzo indicativo di una nuova via intrapresa dal collettivo irlandese.

“Credo che siamo usciti dal 2024 molto diversi, sia come band che come persone, di come ci eravamo entrati”, commenta la frontwoman, ed è vero anche dal punto di vista del suono, che ha sì quella dinamica ‘quiet-loud’ del debutto, ma in maniera più studiata e meno irruente. In questo sophomore sono i passaggi più docili dell’ancor acerba discografia dei quattro ragazzi dublinesi (l’opener ‘Abandon’, la stessa ‘Better’, parte della conclusiva ‘Desire’), ma non meno rabbia e denuncia politica, infuriati come sono per le ingiustizie del mondo contemporaneo, (dall’oppressione del popolo palestinese alla contrazione dei diritti sociali per le persone trans negli Stati Uniti), tanto da far così esclamare Karla: “Il mondo è così distopico che sembriamo sull’orlo di una fottuta apocalisse!”. A coadiuvare gli Sprints in studio (il La Frette vicino Parigi) c’è ancora una volta Daniel Fox dei concittadini Gilla Band, che ha registrato con sapienza l’evoluzione di Chubb e del suo gruppo.

A seguito di tutte le premesse elencate sopra, ‘All That Is Over’ rappresenta il giusto passo avanti che può rivelarsi ogni ottimo secondo LP. C’è più varietà, più maturità rispetto all’esordio, di cui non viene smarrita la vigoria e il tocco melodico (‘To The Bone’, ‘Beg’, ‘Something’s Gone’). Sono aspetti che rappresentano sempre un’incognita dopo un capitolo primo che ha avuto così tanto successo (in questo caso soprattutto di critica), e che dunque agiscono da importante riprova per una delle nuove rockband di maggiore personalità palesatesi negli ultimi due anni. Che lo abbiano fatto, peraltro, a così stretto giro (è passato soltanto un anno e otto mesi dal debutto) è un ulteriore merito di questo sophomore, e un’ottima proiezione per un futuro altrettanto inebriante.

<a href="https://sprintsmusic.bandcamp.com/album/all-that-is-over">All That Is Over by SPRINTS</a>