Sprints e These New Puritans gratis all’Arti Vive di Soliera

Per chi non ha più risorse per sostenere l’enorme rincaro dei concerti in Italia, esistono soluzioni di resistenza che consentono di assistere a ottimi live. Una di esse è l’Arti Vive Festival di Soliera (MO), che addirittura è a ingresso gratuito.

Per l’edizione 2026, in programma tra il 2 e il 5 luglio, sono già stati annunciati gli headliner: tra di essi vi sono gli Sprints, che suoneranno giovedì 2 e i These New Puritans, sul palco venerdì 3. Non è ancora chiara quale sarà la location dei concerti, ma per fortuna Soliera è un comune di soli 15.000 abitanti, dunque non dovrebbe essere molto difficile trovarla.

Attivi dal 2019, gli Sprints hanno sinora pubblicato due album in breve tempo, ‘Letter To Self’ del 2024 e ‘All That Is Over’ del 2025. I These New Puritans hanno iniziato a suonare nel 2006, e hanno sinora fatto uscire cinque LP, di cui il più recente è ‘Crooked Wing’ del 2025.



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