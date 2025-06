Sprints, secondo LP e concerto a Milano

Arriverà il 26 settembre il sophomore degli Sprints. La band garage/punk/noise-rock di Dublino pubblicherà ‘All That Is Over’ via City Slang.

Non molti i dettagli svelati sinora a proposito del seguito di ‘Letter To Self’ (2024), se non le poche righe di una breve nota: “‘All That Is Over’ è di per sé un disco notevole: un secondo album che spinge le dinamiche della band verso territori più ricchi, trovando nuovi spazi e sfumature, ma anche spingendosi più a fondo che mai. Tuttavia, c’è una potenza nata dagli inizi da “battesimo del fuoco” della loro attuale formazione che infonde al secondo album degli Sprints un’energia completamente nuova.”

Primo estratto (da una scaletta di undici tracce) è il singolo ‘Descartes’, che verrà certamente suonato nell’unica data italiana del loro prossimo tour mondiale, tra nove mesi esatti: mercoledì 25 marzo 2026 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti saranno in prevendita da dopodomani (27/6) su Dice a 19,55 euro.