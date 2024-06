St. Vincent il 22 ottobre a Milano

Il tour di ‘All Born Screaming‘, il più recente album di St. Vincent uscito lo scorso aprile, farà una tappa autunnale anche in Italia. Unico (almeno per ora) l’appuntamento, martedì 22 ottobre al Fabrique di Milano.

La prevendita generale sarà attiva da venerdì (28/6) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo i biglietti costeranno 48,76 euro.

Cominciata nel 2003, la carriera di Annie Erin Clark ha sinora prodotto sette ottimi album, oltre alla meravigliosa collaborazione con David Byrne per l’LP ‘Love This Giant‘ del 2012.