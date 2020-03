Stephen J. Malkmus: ‘Traditional Techniques’ (Domino, 2020)

Genere: prog-folk | Uscita: 6 marzo 2020

Sin dai tempi dei Pavement, Stephen Joseph Malkmus non si può certo definire un musicista improduttivo. Cinque album in poco più di 7 anni con la sua prima band, e nel frattempo anche un paio di uscite come membro dei Silver Jews del compianto David Berman. Da quando si è messo in proprio il ritmo non è di molto diminuito, arrivando a pubblicare nove LP in meno di un ventennio, sommando quelli con la semplice denominazione delle proprie generalità con gli altri in associazione alla sua backing band, i Jicks, oltre a un altro paio con i Silver Jews. Negli ultimi tempi, però, la sua produzione ha subito una forte accelerazione creativa, se è vero che questo ‘Traditional Techniques‘ è la terza uscita in meno di due anni, dopo ‘Sparkle Hard‘ con i Jicks (maggio 2018) e ‘Groove Denied‘ da solo (marzo 2019).

Rispetto a quest’ultimo, il nuovo LP parrebbe voler rappresentare la sua nemesi: sebbene parzialmente, ciò che caratterizzava il lavoro dello scorso anno era l’utilizzo diffuso di sintetizzatori e moderni software di registrazione digitale. A questo giro, invece, la strumentazione è totalmente analogica e anche piuttosto vasta, con la comparsa di strumenti non certo comuni da reperire. Autoharp, dobro, rabab, daf, kaval e udu, molti di essi provenienti dalla tradizione mediorientale, sono presenti nella vasta gamma degli Halfling Studios di Portland, dove Stephen aveva registrato il succitato ‘Sparkle Hard‘ e dove gli venne l’idea sia del concept che di chi sarebbe stato il suo principale collaboratore: Chris Funk, chitarrista dei Decemberists, aveva già prodotto l’ultimo dei Jicks di due anni fa e, soprattutto, è un grande appassionato dell’acustica folk. Malkmus stesso, poi, annovera tra le ragioni di questo disco l’acquisto di una 12 corde da ben 700 dollari che non è riuscito a rendere dopo essersene pentito. In qualche modo, quest’opera funge anche da ottimizzazione della spesa.

In realtà ‘Traditional Techniques‘ non è certo scarno e minimale come si potrebbe pensare sentendo parlare di “acoustic” e “folk“. I musicisti ingaggiati dall’ex Pavement e dal suo produttore sono una decina, tutti di comprovata abilità. Grazie a loro, il suo nono album solista riesce a raggiungere gli obbiettivi che si era prefissato, quantomeno a livello stilistico: “Era un po’ che pensavo alla possibilità di darmi delle regole precise per la composizione di un disco“, racconta a NPR.”Sono sempre stato curioso di vedere come avrebbe potuto suonare la mia musica abbassando volume e tonalità.”

La stratificazione tra la succitata 12 corde, le chitarre suonate da Funk e Matt Sweeney e i suoni etnici di Qais Essar ed Eric Zang rendono questo lavoro assolutamente unico nella discografia di Malkmus, che pare però aver preso troppo alla lettera i propri intendimenti, finendo per concentrarsi quasi esclusivamente sulla forma e trascurandone la sostanza. Della sua produzione autonoma, peraltro, il musicista californiano si porta dietro la non frizzantissima vena compositiva (Spiral Stairs gli è sempre mancato parecchio, ndr) , che dilata e allo stesso tempo appiattisce un po’ tutte le canzoni in scaletta. Ci sono poche eccezioni, la toccante ‘The Greatest Own In Legal History‘ e la brillante ‘Juliefuckin‘, una sorta di versione unplugged dei Pavement. Il resto, sebbene molto ben suonato, è piuttosto monotono, leggermente ridondante e privo di particolari guizzi. L’esatto opposto di quanto sapeva offrire il gruppo che lo ha reso celebre.

VOTO: 🙁