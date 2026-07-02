Steve Wynn in Italia a novembre, 4 le date

Sempre indaffarato con qualche progetto personale o collettivo, Steve Wynn non lascia l’Italia orfana della sua musica neanche nel 2026. Saranno quattro, infatti, le date nel nostro paese del suo nuovo tour solista, in cui verrà accompagnato da Chris Cacavas.

Il leader dei Dream Syndicate si esibirà venerdì 13 novembre alla Casa della Musica di Trieste, sabato 14 allo Spazio 211 di Torino, domenica 15 all’ARCI Bellezza di Milano e lunedì 16 al Raindogs di Savona. I biglietti per i concerti in Piemonte e Lombardia sono in prevendita su Dice, rispettivamente a 21 e 18 euro.

Attivo come musicista dal 1979, Wynn ha pubblicato sinora oltre trenta album tra quelli da solo, con la band che lo ha reso celebre o con variegati side-project. Il più recente è ‘Make It Right’, uscito nel 2024.

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