Steve Wynn torna solo, un album a fine agosto

Dopo aver ravvivato la carriera dei Dream Syndicate con ben quattro nuovi album in cinque anni, Steve Wynn torna a pubblicare musica in autonomia: ‘Make It Right’, il suo primo LP solista dal 2010, uscirà il 30 agosto per Fire Records.

Lo stesso giorno, il musicista californiano pubblicherà anche un’auto biografia intitolata ‘I Wouldn’t Say It If It Wasn’t True’, scritta contemporaneamente alla stesura delle sue nuove canzoni.

Al disco collaborano in molti, tra cui Mike Mills dei R.E.M. e Vicki Peterson delle Bangles. In totale le tracce sono dieci, tra cui c’è la title-track che è anche il primo estratto.