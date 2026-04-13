Strokes in data unica a Bologna

Questa volta, al posto di un’auto sportiva c’è un camion con rimorchio, ma la sostanza è la stessa: promuovere una nuova iniziativa degli Strokes, nello specifico la loro unica data italiana.

Julian Casablancas e soci suoneranno sabato 17 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti, di cui ancora non sono stati comunicati i costi, saranno in prevendita da mercoledì (15/4).

Importante sottolineare anche quelli che saranno i due opening act dello show: i Fat White Family e Alex Cameron.

Appare pleonastico, invece, ricordare che il nuovo LP del quintetto newyorkese, ‘Reality Awaits’, verrà pubblicato il 26 giugno da Cult Records/RCA Records.