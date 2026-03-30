Suede e Slowdive al Medimex di Taranto

Torneranno in Italia all’inizio dell’estate, gli Suede. Non saranno soli: domenica 21 giugno, sul palco del Medimex di Taranto alla Rotonda del Lungomare, saliranno anche gli Slowdive.

Per l’occasione, a cui parteciperà anche la NYC Redux Band (che suonerà la musica dei Ramones), i biglietti saranno in prevendita da martedì 7 aprile sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costeranno 34,50 euro.

Attivi dal 1989 al 2003, e quindi dal 2010, gli Suede hanno sinora pubblicato dieci LP, di cui l’ultimo è ‘Antidepressants’ del 2025. Gli Slowdive sono stati insieme dal 1989 al 1995, e quindi ancora dal 2014. Hanno cinque album all’attivo, di cui il più recente è ‘Everything Is Alive’ del 2023.



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