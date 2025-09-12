Suede il 27 marzo a Milano

Appena pubblicato (lo scorso venerdì) il loro nuovo album, l’ottimo ‘Antidepressants’, gli Suede tracciano le coordinate del loro prossimo tour europeo, intitolato come uno dei brani migliori del disco, ‘Dancing With The Europeans’.

Un concerto sarà in Italia: venerdì 27 marzo 2026 al Fabrique di Milano. Non ci sono al momento indicazioni circa il prezzo dei biglietti, che saranno in prevendita da venerdì prossimo (19/9).

La band londinese, formatasi nel 1989, scioltasi nel 2003 e ricostituitasi nel 2010, ha pubblicato sinora dieci LP. ‘Antidepressants’ è il quinto della seconda parte di carriera, che dunque raggiunge, quantomeno a livello di consistenza numerica, la prima.