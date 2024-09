Sun Kil Moon in Italia a novembre, quattro le date

Vi si era già detto che Sun Kil Moon si sarebbe palesato in Italia a novembre. Da qualche settimana, infatti, è ufficiale la sua presenza al Barezzi Festival, per un concerto al Borgo Santa Brigida di Parma giovedì 14. Mark Kozelek, però, starà qualche altro giorno nel nostro paese, avendo programmato altri tre live.

L’ex Red House Painters suonerà anche allo Spazio Teatro 89 di Milano venerdì 15, all’Auditorium San Rocco di Senigallia (AN) domenica 17, e al Monk di Roma lunedì 18.

Gli ingressi per l’appuntamento emiliano sono in prevendita su Postoriservato a 28,62 euro; quelli biglietti per lo show milanese sono già disponibili su Dice a 30 euro. Per il concerto nelle Marche bisogna andare su Vivaticket (17,20 euro); per quello romano i tagliandi si trovano sul sito del locale a 23 euro.