Sun Kil Moon, quattro date a ottobre

Di sette concerti di Sun Kil Moon in Europa, quattro saranno in Italia: Mark Kozelek passerà dal nostro paese nel mese di ottobre.
Il cantautore nato a Massillon, Ohio, si esibirà sabato 18 al Locomotiv di Bologna, domenica 19 all’Astro di Fontanafredda (PN), lunedì 20 al Largo di Roma e quindi venerdì 24 alla Vereinshaus di Caldaro (BZ). Ad eccezione della data in Sud Tirolo, i biglietti sono già in prevendita su Dice, con prezzi che vanno da 22 a 23 euro.
Con il moniker Sun Kil Moon, Kozelek ha pubblicato sinora quattordici LP. Il più recente, ‘All The Artists’, è uscito lo scorso gennaio.