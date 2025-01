Sunflower Bean, disco nuovo a fine aprile

La traiettoria artistica dei Sunflower Bean ha fatto sì che ogni loro pubblicazione riservi la possibilità di una sorpresa dal punto di vista stilistico. Almeno a giudicare dalle grafiche, non sembra fare eccezione il loro nuovo album, ‘Mortal Primetime’, in uscita il prossimo 25 aprile, che anche dal titolo appare orientarsi in una precisa direzione.

Lo conferma il primo singolo nonché opener di una scaletta di dieci tracce, ‘Champagne Taste’, che va a parare in territori decisamente hard-rock, avvalorando l’allontanamento dall’estremismo pop del precedente ‘Headful Of Sugar’ (2022).

La foto di copertina molto gotica che ritrae Julia Cumming, Olive Faber e Nick Kivlen, come si diceva, è il terzo indizio che fa una prova. I tre, per la prima volta nella loro storia, si sono anche occupati della produzione di un disco definito da NME (che riprende una nota stampa) “un nuovo capitolo, dopo essersi imbarcati in progetti separati e aver superato sfide personali”.