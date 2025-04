Swans (al completo) in Italia a novembre

Dopo le recenti esibizioni live dei due membri più rappresentativi, Michael Gira e Kristof Hahn, gli Swans torneranno nel nostro paese al completo. Due i concerti, in programma nel mese di novembre.

La seminale band newyorkese suonerà lunedì 3 al Teatro Nuovo di Ferrara e martedì 4 all’Auditorium di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone, vanno da 30,76 a 49,22 euro per la data milanese e da 34,50 a 46 euro per quella emiliana. Entrambe le serate verranno aperte dalla violinista canadese, membro dei Silver Mt. Zion, Jessica Moss.

Il 30 giugno uscirà ‘Birthing’, diciassettesimo LP di un’epopea iniziata nel 1981. Avrà in scaletta 7 tracce, di cui sei superano i 10 minuti di durata e quattro si attestano intorno ai 20, per un totale di 1 ora e 15′ di ascolto complessivo.