Tame Impala in Italia per due concerti

Dopo la pubblicazione di ‘Deadbeat’, il nuovo album dei suoi Tame Impala che uscirà tra tre settimane esatte, il 17 ottobre, Kevin Parker passerà dall’Italia per due appuntamenti, entrambi nel mese di aprile 2026.

La band australiana si esibirà domenica 12 all’Inalpi Arena di Torino e lunedì 13 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I beglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle ore 10 di venerdì 3 ottobre.

Attivi dal 2007, i Tame Impala hanno sinora pubblicato quattro LP. ‘Deadbeat’, dunque, sarà il quinto della loro storia.