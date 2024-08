Tapir! di nuovo in Italia a novembre

Dopo i due concerti estivi di Castelbuono e Sestri Levante, i Tapir! ne hanno programmati altri quattro nel nostro paese, in calendario nel mese di novembre.

Il sestetto art-folk londinese suonerà lunedì 18 allo Spazio 211 di Torino, martedì 19 al Locomotiv di Bologna, mercoledì 20 al MountEcho’ Festival, presso il Teatro delle Logge di Montecosaro (MC), e giovedì 21 all’ARCI Bellezza di Milano.

I biglietti sono in prevendita su Dice, ad accezione della data marchigiana che è disponibile su Vivaticket. Costano 20,70 euro per Torino e Bologna, 22 euro per Montecosaro e 19,90 euro per Milano.

Formatisi nel 2022, Ike Gray (voce, chitarra), Ronnie Longfellow (basso), Emily Hubbard (tromba, sintetizzatori), Tom Rogers-Coltman (chitarra), Will McCrossan (tastiere) e Wilfred Cartwright (battiera, violoncello) hanno sinora realizzato due EP poi confluiti, con altri quattro inediti, nell’LP di debutto uscito lo scorso gennaio, ‘The Pilgrim, Their God And The King Of My Decrepit Mountain‘.