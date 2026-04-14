Temples live in Italia con il nuovo album

Dal rock-psichedelico alla dance-music: i Temples sembra vogliano mettersi in scia ai Tame Impala con il nuovo album, che si chiamerà ‘Bliss’ e che uscirà il 26 giugno per V2. Si tratta del quinto LP in carriera per James Bagshaw e soci.

Daft Punk, Justice, Faithless, Underworld, Massive Attack e Portishead sono tutti menzionati come fonti d’ispirazione dalla band di Kettering, sebbene i primi due singoli, ‘Jet Stream Heart’ e ‘Vendetta’, ricordino maggiormente i Kasabian più recenti. Come le altre otto canzoni in scaletta, sono state tutte auto-prodotte dal quartetto inglese.

In autunno verranno portate live anche nel nostro paese, per due tappe all’interno del loro tour europeo: mercoledì 21 ottobre al Magnolia di Segrate (MI) e giovedì 22 al Locomotiv di Bologna. I biglietti saranno in prevendita da venerdì (17/4) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Dice. Su quest’ultima piattaforma, i tagliandi per la data lombarda costeranno 28,59 euro, mentre 25 euro sarà il prezzo d’ingresso per quella emiliana.



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