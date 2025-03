Tennis al settimo set, in gioco dal 25 aprile

Le ardite metafore del titolo qui sopra, altro non intendono fare che annunciare l’uscita del settimo album dei Tennis. Il duo indie-pop di Detroit pubblicherà ‘Face Down In The Garden’ il prossimo 25 aprile per la propria etichetta privata, la Mutually Detrimental.

I nove brani in scaletta sono stati registrati nello studio casalingo di Patrick Riley e Alaina Moore, che come è noto (e come si evince dalla copertina) sono anche una coppia nella vita.

La stessa Alaina racconta la difficile gestazione dell’opera: “L’ispirazione per il nuovo lavoro è arrivata mentre eravamo ancora in tournée con ‘Pollen’ [il disco precedente, ndr]. Sentivamo chiaramente la necessità di scrivere nuova musica, ma ci siamo imbattuti in una serie di bizzarri contrattempi. Abbiamo bucato le gomme e perso un motore. Ho sviluppato una malattia cronica. Ci siamo imbarcati in un viaggio che è culminato in un tentativo di rapina in mare. Frammenti di canzoni che all’inizio erano arrivati come doni dell’universo, in seguito si erano rifiutati di essere completati. Le nostre giornate sono state inondate da crisi grandi e piccole che hanno trascinato l’album all’infinito.”

Alla fine però tutto è stato concluso, e testimonianza ne sono i primi due estratti, ‘Weight Of Desire’ e ‘At The Wedding’, eleganti come d’abitudine e più stratificati del solito.