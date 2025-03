Terzo album per Billy Nomates

Billy Nomates è in procinto di pubblicare il suo terzo album in carriera: ‘Metalhorse’ uscirà il 16 maggio per Invada Records.

È un disco particolare, quello in questione, giacché registrato a pochi giorni di distanza dalla scomparsa del padre di Tor Maries (titolare del moniker), Peter. Il disco è infatti a lui dedicato, compreso il singolo ‘The Test’, che parla “di quando senti che qualcuno ti stia aiutando dall’aldilà”.

Co-prodotto con James Trevascus, ‘Metalhorse’ può vantare le collaborazioni della bassista Mandy Clarke (KT Tunstall, The Go! Team) e del batterista Liam Chapman (Rozi Plain, BMX Bandits), oltre che di Hugh Cromwell degli Stranglers, che canta in un brano.