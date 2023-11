Terzo album per gli Sheer Mag, si chiama ‘Playing Favorites’

Sebbene già il terzo in carriera, ‘Playing Favorites‘, il nuovo LP degli Sheer Mag, sarà una sorta di esordio, ovvero il primo album per la Third Man Records, l’etichetta fondata da Jack White con cui la band Philadelphia da poco firmato un’intesa.

Il nuovo accordo ha donato loro una ritrovata energia che si può ascoltare nei primi due singoli diffusi sinora, ‘All Lined Up‘ e la title-track ‘Playing Favorites‘, prodotte come il resto del lavoro dai gemelli del gruppo, il chitarrista Kyle e il bassista Hart Seely. Faranno parte di una scaletta di undici tracce che vedranno tutte insieme la luce il prossimo 1° marzo.

“Ci sono parti in questo disco che non avrei potuto immaginare di poter cantare dieci, cinque o anche tre anni fa“, afferma la frontwoman Tina Halladay in una nota. “I primi dischi mi sono sembrati un coming out personale, un’introduzione a me e alla storia della mia vita. Con queste nuove canzoni, sento di essere finalmente in grado di superare quella fase“, aggiunge.

Formatisi nel 2014, gli Sheer Mag avevano sinora pubblicato altri due album: ‘Need To Feel Your Love‘ del 2017 e ‘A Distant Call‘ del 2019.