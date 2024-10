‘The Bad Fire’ è il nuovo album dei Mogwai

Altre dieci nuove composizioni dei Mogwai stanno per vedere la luce. Comporranno la scaletta del loro nuovo album, intitolato ‘The Bad Fire’, che uscirà il 24 gennaio 2025 per la ‘loro’ etichetta, la Rock Action.

In realtà, due di esse sono già note: si tratta del singolo uscito il mese scorso, ‘God Gets You Back’, e del nuovissimo ‘Lion Rumpus’, condiviso giusto oggi. Entrambi, come il resto di quello che sarà l’undicesimo LP di un’onorata carriera, sono stati registrati in Scozia, nel Lanarkshire, presso gli studi Chem19, sotto la produzione di John Congleton.

Racconta la band in una nota: “Dopo la pubblicazione di ‘As The Love Continues’, gli anni successivi sono stati personalmente difficili per tutti noi. Abbiamo dovuti fare i conti con molte perdite e, nel caso di Barry, una grave malattia di una delle sue figlie. Tornare insieme per scrivere e registrare questo disco ci è sembrato come trovare un rifugio, e insieme a John Congleton sentiamo di aver realizzato qualcosa di speciale. Spesso sentiamo dire dalla gente che la nostra musica li ha aiutati a superare momenti difficili della loro vita, e per una volta credo che questo valga anche per noi”.