The Bug Club, primo album per Sub Pop a giugno

L’inquietante copertina che potete vedere qui nei paraggi è quella del nuovo album del nuovo album di quei matti dei Bug Club. ‘Very Human Features’, il quarto della loro carriera nonché il primo per Sub Pop, che uscirà il prossimo 13 giugno.

Sam Willmett (voce e chitarra) e Tilly Harris (voce e basso) hanno composto con grande rapidità (dal momento che il precedente ‘On The Intricate Inner Workings Of The System’ è uscito meno di sette mesi fa) tredici nuovi brani, prodotti e mixati da Tom Rees presso i Rat Trap Studios di Cardiff, Galles, e masterizzati da Mikey Young.

Tra di essi vi è anche il nuovo singolo ‘Jealous Boy’, che verrà presumibilmente suonato nelle due date italiane che il duo garage-rock gallese ha programmato per maggio: venerdì 9 all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 10 al Bronson di Ravenna.