The Bug Club: ‘Very Human Features’ (Sub Pop, 2025)

🎵 Garage-punk | 🏷 Sub Pop Records | 🗓 13 giugno 2025

E pensare che i Bug Club avevano iniziato suonando blues. Sembra impossibile, eppure quando si formò (nel 2016), il gruppo era guidato da Ross, fratello di Sam Wilmett (chitarra, voce), oggi titolare del progetto insieme esclusivamente a Tilly Harris (basso, voce). Furono loro due, appena quattordicenni, i primi a decidere di creare una band, ma poi il buon Ross vi entrò sfilandogli le redini del progetto: fu lui a sceglierne il nome, e fu lui anche a scrivere le prime canzoni, per l’appunto, blues-rock. Ross portò i primi Bug Club ad aprire per gli Status Quo, ma fu dopo la sua fuoriuscita (e anche dopo quelle del chitarrista e bassista Ed Hayes e del batterista Dan Matthew) che il duo (ormai rimasto tale) spiccò il volo.

Merito della Sub Pop, che aveva notato i loro primi due LP, scritti e realizzati con Ross già fuori dal gruppo, e con il blues degli esordi ormai diventato un ruvido e dinoccolato garage-punk/rock. ‘On The Intricate Inner Workings Of The System’, l’LP pubblicato lo scorso anno, ha portato Sam e Tilly alla definitiva consacrazione (guadagnandosi passaggi su BBC 6Music e KEXP oltre che articoli su NME), consolidata ulteriormente da questo ‘Very Human Features’, che seguita un discorso divenuto ulteriormente intrigante e divertente. Sì, perché i Bug Club fanno divertire, sia con i loro brani orecchiabili e veloci, che con i loro testi auto-ironici ed etero-umoristici. E poi, come dicono loro stessi in questa intervista, “questo disco è sicuramente una progressione naturale, semplicemente perché non ci piace continuare a fare la stessa cosa per troppo tempo”.

Ciò che rende ‘Very Human Features’ un album da ascoltare con gusto è anche la produzione lo-fi, che lo fa ancor più spontaneo e irriverente di quanto già è, e l’abilità nel giocare con i generi musicali a loro affini, non disdegnando qualche passaggio folk, un po’ di spoken-word, oltre che l’eredità lasciata loro dalle band indie-pop corregionali. Sì, perché un altro aspetto decisivo nella musica dei Bug Club è la loro provenienza gallese, rappresentando dunque un unicum nel catalogo di una storica etichetta di Seattle, con cui il matching appare comunque perfetto. Ascoltate brani inebrianti come ‘Young Reader’, ‘Beep Boop Computers’, ‘How To Be A Confidante’ e ‘Tales Of A Visionary Teller’ per averne conferma.

Very Human Features by The Bug Club