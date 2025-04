The Hives, nuovo album e concerto a Milano

Che l’understatement non fosse il maggior pregio degli Hives era cosa nota. È ancor più evidente osservando la copertina del nuovo album, ‘The Hives Forever Forever The Hives’, in cui ogni membro del quintetto svedese si è, sostanzialmente, auto-incoronato e vestito da sovrano.

“Un nuovo disco così pieno di energia, gioia, rabbia e vita che vi farà mettere in discussione la realtà così come l’avete conosciuta finora”, afferma, senza grande sobrietà, la nota stampa, che informa anche della data di uscita di quello che sarà il settimo LP in carriera per Pelle Almqvist e soci: il prossimo 29 agosto, con distribuzione di PIAS.

Registrato a Stoccolma, è prodotto da Pelle Gunnerfeldt (già con Yung Lean e Viagra Boys) e vede la partecipazione a vario titolo di Mike D dei Beastie Boys e di Josh Homme dei Queens Of The Stone Age. Tra le undici canzoni (più due interludi) della scaletta, come primo singolo è stato scelto ‘Enough Is Enough’, pezzo che ricorda almeno un paio di brani precedenti della band.

L’estratto verrà certamente suonato nell’unica data italiana del tour europeo seguente alla pubblicazione del disco, che mercoledì 29 ottobre farà tappa all’Alcatraz di Milano. I biglietti, che costeranno 37 euro più diritti e commissioni di prevendita, saranno disponibili da venerdì sul circuito Ticketone.