The Jesus And Mary Chain il 16 luglio a Bologna

Suoneranno in Italia anche la prossima estate Jim e William Reid, ovvero The Jesus And Mary Chain. La band noise-pop scozzese salirà sul palco del BOnsai di Bologna, al parco delle Caserme Rosse, mercoledì 16 luglio.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Ticketone. Due le fasce di prezzo, 43,28 euro il posto unico e 63,65 euro per la postazione anteriore nel pit.

Attivi dal 1983 (ma fermi tra il 1999 e il 2007), i Jesus And Mary Chain hanno sinora pubblicato otto LP, di cui il più recente è ‘Glasgow Eyes’, uscito lo scorso anno.