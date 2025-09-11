‘The Mountain’ è il nuovo album dei Gorillaz

Arriverà quasi in primavera quello che sarà il nono album in carriera dei Gorillaz. Si chiamerà ‘The Mountain‘ a avrà la copertina che potete vedere qui accanto. Uscirà il 20 marzo 2026 per Kong.

Come di consueto, ma ancora più del consueto, c’è un lungo elenco di featuring: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Black Thought, Gruff Rhys, Idles, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno e Yasiin Bey.

Corposo anche il cast di produzione: gli stessi Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton, Remi Kabaka Jr. e Bizzarrap. Le registrazioni sono avvenute in location diversissime: Londra, il Devon, Mumbai, New Delhi, Rajasthan, Varanasi (India), Ashgabat (Turkmenistan) Damasco (Siria), Los Angeles, Miami e New York.

Primo estratto è un brano piuttosto geniale (sia per musiche che per tema) intitolato ‘The Happy Dictator‘, che può vantare la collaborazione degli Sparks.