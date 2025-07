The Reds, Pinks And Purples: ‘The Past Is A Garden I Never Fed’ (Fire, 2025)

🎵 Indie-pop | 🏷️ Fire Records | 🗓️ 4 luglio 2025

“200 canzoni negli ultimi sei anni” è il passaggio che più colpisce della press-release del disco di cui si sta per parlare, riferito alla frequenza creativa del suo autore. A cadenza annuale ci si ritrova a discorrere dei nuovi pezzi che Glenn Donaldson compone e pubblica con lo pseudonimo The Reds, Pinks And Purples – ogni volta in termini più che egregi – affezionandosi a una sorta di romanzo musicale che narra dei crucci di un musicista certamente molto dotato. Il motore creativo di Glenn sembra essere una certa sofferenza emotiva, sia a livello personale che artistico/lavorativo. Dalle delusioni sentimentali alla perenne attesa del grande salto che possa farlo vivere di musica, e delle conseguenti complicazioni nel riuscire a sbarcare il lunario.

Le quattordici canzoni raccolte in ‘The Past Is A Garden I Never Fed’ erano in realtà state scritte come brani indipendenti. Questa disco è infatti una raccolta di tracce che in passato erano state diffuse singolarmente. Un aspetto piuttosto secondario vista la grande coesione stilistica che ha sempre caratterizzato la produzione di Donaldson, che ha comunque saputo costantemente rinnovarsi anche grazie alla miriade di riferimenti che non ha mai nascosto di ammirare: la press-release di cu i sopra parla di Byrds, Pulp, Television Personalities, Husker Du ed Eddie And The Hot Rods, ma non si possono dimenticare Smiths e Jesus And Mary Chain, due delle influenze più marcate nella sua scrittura.

Non cambia il giudizio sulla bontà di un songwriting che ha dell’eccezionale nel rapporto tra quantità e qualità, e che mostra come anche i brani sedicenti ‘minori’ abbiano pieno diritto di essere inclusi in un LP: come il manifesto ‘The World Doesn’t Need Another Band’, i riff di ‘I Only Ever Wanted To See You Fall’ e ‘Slow Torture Of An Hourly Wage’, la rumorosa ‘My Toxic Friend’ e la janglata ‘No One Absolves Us In The End’. ‘The Past Is A Garden I Never Fed’ è un altro capitolo di un artista di culto, la cui regolarità delle pubblicazioni, per chi ne apprezza il modo – autenticamente ‘indipendente’ – di fare musica, diventa quasi necessaria. Come quel posto bellissimo in cui ci si reca ogni primavera.

The Past Is A Garden I Never Fed by The Reds, Pinks & Purples