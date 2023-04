The Reds, Pinks And Purples: ‘The Town That Cursed Your Name’ (Though Love, 2023)

Genere: jangle-pop | Uscita: 24 marzo 2023

Ormai con una media di uno ogni 365 giorni (senza contare rarità e ristampe), Glenn Donaldson ci ripropone una manciata di splendide canzoni sotto lo pseudonimo de The Reds, Pinks And Purples. ‘The Town That Cursed Your Name‘, che dovrebbe essere il quinto LP ufficiale in questa sua riuscita incarnazione, è melodicamente seducente e liricamente appassionate come tutti i dischi che lo hanno preceduto. Non c’è dunque molto da aggiungere, da questo punto di vista, a quanto già asserito in passato.

La novità è l’esplicitazione, anche sulla pagina Bandcamp, del progetto in quanto band: vi fanno parte Kati Mishikian, Lewis Gallardo, Thomas Rubenstein “& more“, a segnalare una porta sempre aperta per le collaborazioni esterne. “La città che ha maledetto il tuo nome” del titolo non può essere altro che San Francisco, dove Glenn risiede e prova “a vivere sentendosi anche chiamato a fare musica“, dualità comune per chi non vende milioni di copie ma possiede una fervida creatività come la sua.

Pur con il consueto stile riconoscibilissimo che richiama il jangle-pop quanto il college-rock (a questo giro la press-release cita Replacements, Go-Betweens, East River Pipe e Magnetic Fields), questo nuovo capitolo aggiunge anche qualcosa che non era mai stato così evidente, soprattutto a livello di volumi ed elettricità delle chitarre. Ad esempio in ‘Leave It All Behind‘, ‘Life In The Void‘ o ‘Mistakes‘, a cui fanno da contraltare brani decisamente più quieti e insolitamente lenti, come ‘Here Comes The Lunar Hand‘, ‘Almost Changed‘ e la conclusiva ‘Break Up The Band‘. Piccole variazioni su di un tema che comunque non ci si stanca mai di riascoltare. Finché il Nostro ce la farà ad arrivare a fine mese, non è poi così male ritrovarsi a farlo ogni tanto.

VOTO: 🙂