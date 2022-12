The Reds, Pinks And Purples: ‘They Only Wanted Your Soul’ (Slumberland, 2022)

Genere: jangle-pop | Uscita: 14 ottobre 2022

Il progetto Reds Pinks And Purples è stato avviato da Glen Donaldson solo in tempi recenti, ciononostante ha proceduto così spedito da essere riuscito a pubblicare quattro album in quattro anni, con due appendici a fine 2022: ‘Mountain Lake Park‘, disco strumentale originariamente concepito come bonus per il recente ‘Summer At Land’s End‘ (uscito lo scorso febbraio), ma postato in streaming venerdì 2 dicembre. Di metà ottobre è invece questo ‘They Only Wanted Your Soul‘, che comprende altre 10 morbidissime canzoni tra jangle-pop, delicato post-punk e un po’ di folk elettrico.

I brani hanno origine all’incirca nel 2019, ovvero quando Glenn pubblicò un EP, ‘I Should Have Helped You‘, per una minuscola etichetta svedese, I Dischi del Barone (si chiama proprio così, in italiano). Non è chiaro se l’opera andò subito sold out o fu ritirata celermente dal mercato, fatto sta che è diventata introvabile anche per quei fan devoti che Donaldson ha coltivato negli ultimi tre anni e mezzo. Da qui la decisione di Slumberland di ripubblicarlo, aggiungendogli altri 6 brani scritti nello stesso arco temporale e rimasti inediti. A testimonianza della prolificità del suo cantautorato, che a questo giro discorre di (sostiene la press-release) “negozi di dischi, religione, diritti dei lavoratori, vacanze disfunzionali e, naturalmente, cuori infranti“.

Quantità ma anche la consueta qualità, che ormai appare pleonastico ribadire, avendolo già fatto un paio di volte. E’ una riproposizione pedissequa quella del musicista americano, sia in riferimento ai modelli (le cose finite nella C86, i dischi della Sarah Records), sia rispetto alla propria discografia, di questo disco è una sorta di prequel. Una ridondanza che non stanca, anzi, si ripropone garbata e gustosa come ha sempre fatto, incoraggiando il replay e corroborando quello che è a tutti gli effetti un piccolo culto musicale.

VOTO: 🙂