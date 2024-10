The Waeve: ‘City Lights’

🎵 Art-rock | 🏷 Transgressive | 🗓 20 settembre 2024

Una trama perfetta per un film romantico, la storia dei Waeve. L’incontro di due musicisti (Graham Coxon dei Blur e l’ex Pipettes Rose Elinor Dougall) a un concerto, le conversazioni che si infittiscono e si fanno sempre più frequenti, e che portano, durante la pandemia, alla registrazione di un album (‘The Waeve’, 2023) e infine allo scoccare di un’altra scintilla, quella romantica, così luccicante da far nascere una bambina. A Eliza May, loro figlia, è dedicata una traccia (‘Song For Eliza May‘) del loro sophomore, ‘City Lights’, che giunge a circa un anno e mezzo di distanza dal debutto di cui sopra.

È dunque una sorta di chiusura del cerchio, questo disco, ma anche l’apertura di un altro che si preannuncia più ampio: la relazione tra Graham e Rose si è rivelata tutt’altro che occasionale, e anche a livello musicale questo nuovo LP sembra voler sottolineare quanto questo progetto sia importante, rilanciandolo pure a livello stilistico. Se ‘The Waeve’ era stato descritto come “una rivisitazione della tradizione folk britannica”, ‘City Lights’ si addensa e si inspessisce in una decisa direzione rock (la title-track, ‘Moth To The Flame’, ‘Broken Boys’), con una maggiore presenza vocale di Coxon, che spesso si fa sentire, oltre che con la chitarra, anche via sax, strumento molto presente in un suono che contempla anche una sezione d’archi.

Ci si imbatte, dunque, nella stessa quantità di sorprese che già avevano caratterizzato l’esordio. Sono però differenti, in media più rumorose, spesso dilatate (‘Druantia’, ‘Sunrise’), ma altrettanto gratificanti. È un’opera che cresce con gli ascolti, ‘City Lights’, e mostra una abbondante varietà (‘Simple Days’ e ‘Girl Of The Endless Night’ avrebbero anche potuto far parte del predecessore) pur mantenendosi costantemente interessante. È per questo meno coesa del lavoro del 2023, ma più determinata e consapevole, esattamente quanto l’evoluzione privata del rapporto dei due componenti del gruppo.

