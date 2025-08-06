The Warlocks: ‘The Manic Excessive Sounds Of’ (Cleopatra, 2025)

🎵 Psychedelic-rock | 🏷 Cleopatra Records | 🗓 1 agosto 2025

Formatisi nell’ormai lontano 1998, i Warlocks sono sempre stati il progetto di Bobby Hecksher. Il musicista californiano si è costantemente fatto accompagnare da un consistente numero di musicisti, tanto che nella formazione attuale suonano addirittura in sette, con altri diciannove che ne hanno fatto parte per periodi più o meno lunghi (tra cui Anton Newcombe dei Brian Jonestown Massacre, di cui lo stesso Hecksher fece parte, nell’insolita veste di batterista). Di acqua ne è dunque passata sotto i ponti, soprattutto da quei primi anni ’00 che videro la band esordire su LP con un certo hype (‘Rise And Fall’ del 2001 e soprattutto ‘Phoenix’ del 2002), in un periodo storico assai favorevole al rock psichedelico.

Ventisette anni dopo, Bobby è ancora in vena di scrivere, incidere e veicolare dischi. E pensare che aveva ipotizzato di non farlo più, gli sembrava essersi esaurita quella verve creativa che aveva portato canzoni in abbondanza: “Non usciva nulla. Poi, un giorno, sono arrivate tutte insieme, è stato come un dono, o un raggio di luce. Non succede mai, tutto di fila in quel modo. È stato un eccesso quasi folle!”, racconta in questa intervista ad Under The Radar. Altrettanto celermente, le otto nuove composizioni da lui firmate sono state registrate in appena quattro giorni, e difatti ‘The Manic Excessive Sounds Of’ ha, tra i propri pregi, quello di apparire assai spontaneo, di certo non influenzato da quelle mode del momento che guardano da tutt’altra parte rispetto a quello che i Warlocks, con grande coerenza, hanno sempre proposto.

“Sento che è un disco più pieno di speranza e più bello di molti dei precedenti lavori dei Warlocks, che sono più cupi”, afferma ancora Bobby, e in effetti la prima parte ha almeno tre singoli (‘You Can’t Lose A Broken Heart’, ‘We Are All Lost’, ‘A Duel Between You And I’) che potrebbero passare ogni giorno su una radio generalista, tanto ne sono accessibili le melodie. Non banali, però, anche perché spesso sono seguite da lunghe code sonore, come se i Warlocks volessero dapprima ammaliare l’ascoltatore e poi, conquistata la sua fiducia, condurlo per mano nei loro vortici psichedelici, che si fanno sempre più aggrovigliati fino alla lunga suite conclusiva in due parti, ‘Don’t Blame It On The Band’. Sono quasi 14 minuti (su un totale di 46) che riequilibrano il tanto zucchero disseminato in apertura, e rendono questo disco davvero completo, oltre che molto sorprendente per una band di così lungo corso e (per demeriti non propri) un po’ uscita dai radar dei media. “Se questo fosse il nostro ultimo album, mi sentirei dannatamente soddisfatto”, è la conclusione del frontman nell’intervista di cui sopra. Ne avrebbe ben donde, perché è uno dei suoi migliori (e non ne ha pubblicati poi così pochi).

🙂

<a href="https://thewarlocks.bandcamp.com/album/the-manic-excessive-sounds-of">The Manic Excessive Sounds Of by The Warlocks</a>