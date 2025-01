The Who in Italia a luglio

Saranno entrambi ultra-ottantenni Roger Daltrey e Pete Townshend quando torneranno in Italia per due concerti: quest’ultimo, infatti, farà cifra tonda il 19 maggio, mentre The Who suoneranno nel nostro paese a luglio.

La storica band londinese, icona per i Mod di ogni dove, si esibirà domenica 20 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 all’Ippodromo di San Siro a Milano.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle 12 di mercoledì prossimo (5/2) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Non sono ancora stati comunicati i prezzi dei biglietti.

Attivi dal lontanissimo 1964, il gruppo inglese ha sinora pubblicato dodici album in studio, di cui il primo è stato ‘My Generation’ del 1965 e l’ultimo è ‘Who’ del 2019.