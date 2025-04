These New Puritans, disco nuovo e tre concerti

Rimasto esclusivo affare dei fratelli Jack e George Barnett, i These New Puritans si sono fatti attendere oltre sei anni, ma il 23 maggio faranno uscire ‘Crooked Wing’, il quinto LP della loro storia.

Prodotto da Graham Sutton dei Bark Psychosis insieme al frontman Jack Barnett, può vantare il featuring di Caroline Polachek e la collaborazione del celebre bassista jazz Chris Laurence. Una breve nota sulla pagina Bandcamp del duo lo descrive come “uno dei loro dischi più audaci e coinvolgenti, che passa dal brutale al bello. ‘Crooked Wing’ conferma lo status di visionari dei TNP, che sfidano i generi, rifiutano le convenzioni e realizzano il loro lavoro più toccante e potente”.

Due sinora i singoli resi noti: ‘Bells’, di oltre 7 minuti, e ‘Industrial Love Song’, proprio il pezzo in cui canta anche la Polachek. Faranno parte di una scaletta di dieci tracce.

I due brani saranno presumibilmente parte delle setlist dei tre concerti che i These New Puritans terranno in Italia a ottobre: martedì 21 alla Santeria di Milano, mercoledì 22 al Monk di Roma e giovedì 23 al Locomotiv di Bologna. I biglietti per le date in Lombardia ed Emilia saranno in prevendita su Dice da venerdì (2/5), rispettivamente a 25 e 22 euro.