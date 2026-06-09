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‘This Mirror Weighs A Ton’ è il nuovo album degli Interpol

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Anticipando due brani molto diversi l’uno dall’altro, gli Interpol hanno confermato la pubblicazione di quello che sarà l’ottavo LP della loro luminosa carriera: ‘This Mirror Weighs A Ton’ sarà il anche il loro primo LP per Partisan Records (label anche di Geese e Idles), con la quale la firma è recente. Arriverà il prossimo 28 agosto.

Prodotto da Andrew Wyatt (da non confondere con Andrew Watt), frontman dei Miike Snow e producer divenuto famoso per le collaborazioni con diverse popstar da classifica (come Charli XCX e Rosalia), il disco è mixato da Dave Fridmann. La scrittura è stata cominciata dal frontman Paul Banks nella sua nuova casa di Berlino, mentre le registrazioni sono avvenute a New York, città natale del gruppo. Sarà un’opera molto corposa, dal momento che, a leggere una nota sulla loro pagina Bandcamp, “sintetizzatori, archi, chitarre acustiche e percussioni si integrano nel tessuto dei brani (…) Il risultato è un album che appare espansivo, inquietante e vibrante”.

Nelle interviste pubblicate oggi, la band sottolinea il lavoro di sound engineering di Wyatt, e conferma l’ambizione di aver realizzato un “grande album”, come lo definisce lo stesso Banks. Un esempio è una delle due tracce diffuse oggi, la title-track ‘This Mirror Weighs A Ton’, che si dice essere stata ispirata dai Massive Attack. Al 100% Interpol è l’altro estratto, ‘See Out Loud’, duetto tra Paul e il chitarrista Daniel Kessler. Nelle foto stampa vengono poi inclusi nel gruppo due nuovi membri, il bassista Brad Truax e il tastierista Brandon Curtis, altro indizio di incremento dello spettro sonoro.

Il neo-quintetto suonerà in Italia il mese prossimo in due occasioni: mercoledì 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze, in apertura del concerto dei My Chemical Romance, e, da headliner, giovedì 16 al Sequoie Music Park di Bologna.


 

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