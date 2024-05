Timber Timbre di nuovo in Italia per 4 live

Anche il 2024 vedrà Timber Timbre passare per l’Italia, questa volta per un tour composto da quattro date.

Il musicista canadese si esibirà venerdì 2 agosto al Newvevo Festival di Offagna (AN), sabato 3 al Secolare Festival di Corato (BA), domenica 4 al Be Alternative di Camigliatello Silano (CS) e lunedì 5 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD).

I biglietti sono già in prevendita, su Vivaticket a 22,93 euro per il concerto marchigiano, su Dice per le altre date: 29 euro il costo di quella pugliese (è il prezzo dell’abbonamento per due serate), 40 euro per l’appuntamento in Calabria (con Colapesce & Dimartino headliner di giornata); 23 euro il prezzo per il live in Veneto.

Attivo dal 2005, Taylor Kirk ha sinora pubblicato sette LP di inediti. Il più recente, ‘Lovage‘, è del 2023.