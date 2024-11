Tom Meighan, dopo i Kasabian un album solista e tre concerti

Dopo aver lasciato i Kasabian nel 2020, Tom Meighan ha passato un lungo periodo a scacciare la parte peggiore di sé. Le sue vicende personali sono state parte delle tematiche di ‘The Reckoning’, il suo LP di debutto solista del 2023, che il 24 gennaio prossimo verrà bissato da ‘Roadrunner’, sophomore dal quale sono già stati tratti tre singoli: ‘White Lies’, ‘We Can Do It’ e ‘High On You’.

I tre brani sembrano volersi prendere l’eredità dei primi Kasabian più dei Kasabian stessi, e verranno certamente proposti nei tre concerti che il musicista inglese ha programmato per fine febbraio nel nostro paese: martedì 25 al Largo di Roma, giovedì 27 alla Santeria di Milano e venerdì 28 al New Age di Roncade (TV).

I biglietti saranno in prevendita da oggi (15/11) sul circuito Ticketone; quelli per la data di Roma sono disponibili anche su Dice a 36,80 euro.