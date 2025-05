Tops, nuovo album (con nuova label) ad agosto

L’immagine apocalittica che vede qui accanto/sopra è la copertina del nuovo album dei Tops, il loro primo negli ultimi cinque anni: si intitolerà ‘Bury The Key’ e uscirà per Ghostly International, la label da cui si sono recentemente accasati, il prossimo 22 agosto.

Il suono del disco dovrebbe essere piuttosto lontano da quello che potrebbe suggerirne la grafica: a giudicare dal nuovo singolo ‘Chlorine’ e dal precedente ‘ICU2’, la band di Toronto non si distanzia poi tanto dall’indie/dream-pop che l’ha resa nota. Le tematiche si sono invece “incattivite”, come dichiara il gruppo stesso, e traggono spunto da “osservazioni personali: intimità, comportamenti tossici, uso di droghe e terrore apocalittico [per l’appunto, ndr]”.

Il quinto LP del quartetto canadese è stato auto-prodotto dal gruppo stesso, che ha iniziato a comporlo nell’inverno del 2023 e ha completato una scaletta di dodici tracce, per le quali la press-release cita come fonti di ispirazione Fleetwood Mac, Steely Dan, China Crisis, Prefab Sprout e Francois Hardy, Missing Persons ed Everything But The Girl. Afferma la frontwoman Jane Penny: “Ci siamo sempre opposti all’idea di cambiare o reinventare, ma volevamo spingerci oltre i limiti del nostro sound e provare qualcosa che non avevamo mai fatto prima; volevamo spingerci un po’ più in là.”