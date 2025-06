Torna in scena David Byrne, sia su disco che live

Si intitola ‘Who Is the Sky?’ il nuovo album di David Byrne. Annunciato mentre il mondo era distratto da un presunto annuncio di qualcosa di nuovo da parte della band che lo ha reso celebre, i Talking Heads, e che invece avevano in serbo semplicemente un nuovo video per il loro singolo storico, ‘Psycho Killer’ (legato all’uscita di un film in cui è incluso). La musica nuova, invece, ce l’aveva pronta lui, e la pubblicherà via Matador Records il prossimo 5 settembre.

Al nono LP solista della sua onorata carriera collabora ancora una volta St. Vincent, oltre che Hayley Williams dei Paramore, il batterista Tom Skinner degli Smile e il percussionista Mauro Refosco, anch’egli con Thom Yorke (ma negli Atoms For Peace) e già a ritmare il precedente album di David, ‘American Utopia’ del 2018. Ma la presenza più continuativa è quella della Ghost Train Orchestra, che ha inciso tutto il disco con lui. La produzione è invece stata affidata a Kid Harpoon (già con Shawn Mendes, Harry Styles, Miley Cyrus e altre popstar).

Afferma Byrne nella nota stampa: “Una persona che conosco mi ha detto: ‘David, usi spesso la parola everybody.’ Forse lo faccio per offrire una visione antropologica della vita a New York. Tutti vivono, muoiono, ridono, piangono, dormono e fissano il soffitto. Tutti si mettono nei panni degli altri, che non è proprio vero, ma io sì. Ho cercato di cantare queste cose, anche quelle negative, controbilanciandole con la melodia e il groove. Verso la fine, quando io e St. Vincent urliamo e cantiamo insieme, c’è qualcosa di liberatorio. La musica può fare questo: contenere gli opposti (…) Alla mia età, almeno per me, subentra un atteggiamento da ‘non mi importa più di cosa pensano gli altri’. Posso uscire dalla mia zona di comfort con la consapevolezza che, più o meno, ormai so chi sono e so quello che sto facendo. Detto ciò, ogni nuovo gruppo di canzoni – ogni singola canzone, in realtà – è una nuova avventura.”

Primo estratto è un brano denominato ‘Everybody Laughs’, che è parte di una scaletta di dodici tracce. Verranno presumibilmente tutte suonate nelle uniche due tappe italiane del tour mondiale che seguirà l’uscita del disco, entrambe al Teatro degli Arcimboldi di Milano venerdì 21 e sabato 22 febbraio. La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 10 di venerdì prossimo 13 giugno sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.